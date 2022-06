Tennis: Laver Cup. Murray nel Team Europe, esordio per lo scozzese (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il britannico in squadra con Nadal e Federer: dei "Fab Four" manca solo Djokovic. LONDRA (INGHILTERRA) - Andy Murray quest'anno giocherà, per la prima volta in carriera, la Laver Cup. Lo hanno reso ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il britannico in squadra con Nadal e Federer: dei "Fab Four" manca solo Djokovic. LONDRA (INGHILTERRA) - Andyquest'anno giocherà, per la prima volta in carriera, laCup. Lo hanno reso ...

Pubblicità

sportface2016 : #LaverCup 2022: #Murray, #Federer e #Nadal insieme nel #TeamEurope - laregione : Anche Murray alla Laver Cup - RSIsport : ?? Andy Murray per la prima volta alla Laver Cup - Tennis_Ita : Laver Cup, Andy Murray per la prima volta in carriera sarà nel Team Europe - TennisWorldit : McEnroe: 'Roger Federer è la versione moderna di Rod Laver' -