Tennis | Iga Swiatek organizza evento benefico per aiutare i bambini ucraini

La numero uno del ranking Wta Iga Swaitek ha deciso di organizzare un evento benefico in Polonia per raccogliere fondi per bambini ed adolescenti colpiti dalla guerra in Ucraina. L'appuntamento è fissato per il prossimo 23 luglio a Cracovia e prevedrà una partita di esibizione di doppio misto; ad arbitrare ci sarà la Tennista ucraina Elina Svitolina. L'obiettivo è di vendere almeno 10.000 biglietti. La polacca si è detta fiduciosa sul fatto di radunare molte persone per una giusta causa: "Spero che possiamo essere in gran numero nella TAURON Arena di Cracovia e davanti alla televisione per mostrare la forza dello sport. Il ricavato totale dell'evento sarà devoluto al sostegno dei bambini e degli adolescenti colpiti dalla guerra in Ucraina".

