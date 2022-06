Tebas | “Spero che il Barcellona possa permettersi Lewandowski” | VIDEO

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Robertvuole lasciare il Bayern Monaco per il. 'Sponsor' dell'operazione anche Javier, numero uno de La Liga. Secondo il Presidente dell'associazione iberica, il suo arrivo farebbe bene a tutto il calcio spagnolo

Pubblicità

sportface2016 : #Tebas: '#Lewandowski? Spero di vederlo al #Barcellona nella prossima stagione' - WiAnselmo : RT @Mediagol: VIDEO Liga, Tebas tifa per il Barça: “Spero che prendano Lewandowski” - Mediagol : VIDEO Liga, Tebas tifa per il Barça: “Spero che prendano Lewandowski” - ParliamoDiNews : Tebas: `Spero che Lewandowski possa giocare nel Barcellona` #tebas #spero #lewandowski #possa #giocare #barcellona… -

... [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio Estero", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio - estero/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ": 'di vedere ...Javierha parlato nel corso di una conferenza stampa al Museo delle Leggende di Madrid. Il presidente della Liga si è soffermato anche su Robert Lewandowski . Questo il suo commento: 'che ...La vicenda di Robert Lewandowski sta tenendo banco in questa sessione di mercato. Terminata la stagione col Bayern Monaco, l'attaccante aveva annunciato il suo addio al club e la voglia di provare una ..."Spero che Robert Lewandowski giochera' la prossima stagione con il Barcellona. Che segnera' un gol che permettera' loro di vincere il ...