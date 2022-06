Tananai, dal 1° luglio fuori il nuovo brano”PASTA” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tananai è pronto a scaldare l’estate al ritmo di “Pasta” il nuovo inedito che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1° luglio. Tananai, PASTA disponibile dal 1° luglio PASTA COVER – Ufficio stampa WORDS FOR YOUCome la hit “Baby Goddamn”, anche “Pasta” è stata scritta, composta e prodotta interamente da Tananai. Presentata per la prima volta live durante la tournée sold out nei club tenutasi lo scorso maggio, “Pasta” racchiude l’anima più elettronica dell’artista; è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione. In cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con la collaborazione in “La dolce vita” di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)è pronto a scaldare l’estate al ritmo di “Pasta” ilinedito che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 1°, PASTA disponibile dal 1°PASTA COVER – Ufficio stampa WORDS FOR YOUCome la hit “Baby Goddamn”, anche “Pasta” è stata scritta, composta e prodotta interamente da. Presentata per la prima volta live durante la tournée sold out nei club tenutasi lo scorso maggio, “Pasta” racchiude l’anima più elettronica dell’artista; è uno sfogo musicale e ritmico quasi viscerale, che invita l’ascoltatore a lasciare per un momento l’ansia e le preoccupazioni della quotidianità per ballare e scaricare la tensione. In cima a tutte le classifiche radiofoniche, di streaming e vendita con la collaborazione in “La dolce vita” di ...

