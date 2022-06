Svezia e Finlandia nella NATO, la Turchia rimuove il veto: cosa cambia e quali sono i punti dell’accordo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Svezia e Finlandia nella NATO, la Turchia ha rimosso il veto dopo aver stilato un accordo con i due Paesi scandinavi. Intanto, l’Alleanza sta valutando un’espansione nella zona strategica del Mar Baltico, al confine della Russia, che cambierà in modo radicale l’assetto geopolitico europeo. Svezia e Finlandia nella NATO, la Turchia rimuove il veto: quali sono i punti dell’accordo La Turchia ha deciso di ritirare il veto con il quale aveva bloccato l’ingresso di Svezia e Finlandia nella ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022), laha rimosso ildopo aver stilato un accordo con i due Paesi scandinavi. Intanto, l’Alleanza sta valutando un’espansionezona strategica del Mar Baltico, al confine della Russia, che cambierà in modo radicale l’assetto geopolitico europeo., lailLaha deciso di ritirare ilcon il quale aveva bloccato l’ingresso di...

Pubblicità

zerocalcare : Per chi volesse leggere le condizioni esatte dettate dalla Turchia per l'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia,… - Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - riotta : Ricordate i titoli #Putinversteher italiani sul veto di Erdogan e Turchia a Finlandia e Svezia nella @NATO ? Bene,… - marco_disaro : RT @baffi_francesco: La Turchia toglie il veto, Svezia, Finlandia, Orsini, Santoro, Capuozzo e la DiCesare entrano nella Nato. - Iwaslateforatag : RT @putino: Grazie all’ingresso della Svezia e della Finlandia a tempi record nella NATO, mi pare giusto premiare Putin con questo ambito p… -