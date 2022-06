Svezia e Finlandia nella Nato, c’è l’accordo. Erdogan toglie il veto della Turchia (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ingresso nell’Alleanza Atlantica di Svezia e Finlandia si avvicina: i ministri degli Esteri di Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato a Madrid un memorandum d’intesa e trovato l’accordo sulla domanda di adesione alla Nato di Helsinki e Stoccolma, a cui viene ora rimosso il veto di Erdogan. La firma è avvenuta alla presenza del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Nato più forte “I leader oggi prenderanno anche la storica decisione di invitare Finlandia e Svezia a diventare membri della Nato, sulla base dell’accordo raggiunto ieri tra Finlandia, Svezia ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 29 giugno 2022) L’ingresso nell’Alleanza Atlantica disi avvicina: i ministri degli Esteri dihanno firmato a Madrid un memorandum d’intesa e trovatosulla domanda di adesione alladi Helsinki e Stoccolma, a cui viene ora rimosso ildi. La firma è avvenuta alla presenza del segretario generale, Jens Stoltenberg.più forte “I leader oggi prenderanno anche la storica decisione di invitarea diventare membri, sulla base delraggiunto ieri tra...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Turchia ritira il veto per l'ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. I tre Paesi hanno firmato un memorandum… - zerocalcare : Per chi volesse leggere le condizioni esatte dettate dalla Turchia per l'ingresso della NATO di Svezia e Finlandia,… - rtl1025 : ?? 'Congratulazioni a #Finlandia, #Svezia e #Turchia per la firma di un memorandum trilaterale, un passo fondamental… - di_reddito : La #Nato ha conquistato Svezia e Finlandia in 3 ore ?? - armandocortiana : RT @pbecchi: La Turchia ritira il veto all’ ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia, in cambio i turchi possono massacrare i curdi come v… -