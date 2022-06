Superbonus: Il Governo tratta sulla cessione dei crediti (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il Superbonus continua a far parlare di sé e non riesce a mettere d’accordo il Governo. sulla cessione dei crediti prodotti dai bonus edilizi è ancora in corso alla Camera dei Deputati l’ennesimo braccio di ferro fra Governo e maggioranza. Dal Governo arriva una risposta negativa sia a qualsiasi ipotesi di proroga ulteriore, villette in primis, sia alle richieste di rimozione dei tanti vincoli introdotti via via per contrastare le frodi ed evitare costi aggiuntivi inutili alla finanza pubblica. Le novità per il bonus edilizio La grande novità in arrivo dovrebbe riguardare la possibilità di cedere il credito a tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, potendo realizzare fino a quattro cessioni. L’ultima resterebbe limitata a soggetti non ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilcontinua a far parlare di sé e non riesce a mettere d’accordo ildeiprodotti dai bonus edilizi è ancora in corso alla Camera dei Deputati l’ennesimo braccio di ferro frae maggioranza. Dalarriva una risposta negativa sia a qualsiasi ipotesi di proroga ulteriore, villette in primis, sia alle richieste di rimozione dei tanti vincoli introdotti via via per contrastare le frodi ed evitare costi aggiuntivi inutili alla finanza pubblica. Le novità per il bonus edilizio La grande novità in arrivo dovrebbe riguardare la possibilità di cedere il credito a tutte le aziende, a prescindere dalla loro dimensione, potendo realizzare fino a quattro cessioni. L’ultima resterebbe limitata a soggetti non ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Il governo chiude l’epopea del Superbonus edilizio del 110%, misura bandiera del Movimento 5 Stelle, bloccando qual… - fattoquotidiano : Superbonus, cessione dei crediti bloccata e soldi finiti. M5s: “Il governo rimedi al caos che mette in difficoltà l… - fattoquotidiano : “Sembra uno scherzo, dover chiudere per troppi crediti. Ma è la realtà”. Parola di uno tra le decine di migliaia di… - VarricchioMauro : RT @ElioLannutti: Superbonus 110%, il governo: no ad altri fondi per nuove proroghe. Una misura che ha rilanciato l’economia viene osteggia… - Natale10587098 : RT @ildisagioh: Il governo Draghi blocca le nuove proroghe del superbonus per mancanza di fondi, che verranno stanziati per ricostruire l’U… -