“Sul palco per la musica”. Lutto per Al Bano, l’artista piange la sua prematura scomparsa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lutto per AlBano Carrisi per la scomparsa di una delle musiciste pugliese che spesso ha collaborato con il cantante. Pamela Rosato è scomparsa prematuramente all’età di 42 anni. La violinista aveva lavorato in tutta Italia suonando sul palco del Festival di Sanremo e collaborando spesso con l’artista di Cellino San Marco. Pamela Rosato è scomparsa all’età di 42 anni, compiuti appena due giorni prima. l’artista pugliese lascia il marito Stefano, la mamma Filomena, il papà Cosimo, la sorella Stefania. I funerali si sono svolti martedì 28 giugno nella chiesa di Cesanella, mentre mercoledì a Mesagne, sua città di origine, si svolgerà una seconda cerimonia e infine la tumulazione. Lutto per AlBano ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 giugno 2022)per AlCarrisi per ladi una delle musiciste pugliese che spesso ha collaborato con il cantante. Pamela Rosato èmente all’età di 42 anni. La violinista aveva lavorato in tutta Italia suonando suldel Festival di Sanremo e collaborando spesso condi Cellino San Marco. Pamela Rosato èall’età di 42 anni, compiuti appena due giorni prima.pugliese lascia il marito Stefano, la mamma Filomena, il papà Cosimo, la sorella Stefania. I funerali si sono svolti martedì 28 giugno nella chiesa di Cesanella, mentre mercoledì a Mesagne, sua città di origine, si svolgerà una seconda cerimonia e infine la tumulazione.per Al...

