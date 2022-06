Stop auto a benzina e diesel dal 2035, in Italia a rischio 73mila posti di lavoro (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Il Consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente ha annunciato di aver raggiunto un accordo sul pacchetto ‘Fit for 55’, misure “verdi” per il clima. In sostanza il piano prevede la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro il 2035 sia per auto che per furgoni nuovi. Ergo Stop a benzina e diesel, entro quella data la vendita dovrà essere interrotta. Il tutto rientra nei cosiddetti obiettivi climatici che si è prefissata l’Unione europea, soprattutto relativamente alla neutralità del carbonio entro il 2050. L’emendamento Ferrari I ministri europei dell’Ambiente hanno comunque approvato una proroga speciale di cinque anni per alcune auto “di lusso”. Si tratta di un’esenzione dagli obblighi di Co2 concessa ai produttori considerati “di nicchia”, ovvero tutti quelli che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu – Il Consiglio dei ministri Ue dell’Ambiente ha annunciato di aver raggiunto un accordo sul pacchetto ‘Fit for 55’, misure “verdi” per il clima. In sostanza il piano prevede la riduzione del 100% delle emissioni di Co2 entro ilsia perche per furgoni nuovi. Ergo, entro quella data la vendita dovrà essere interrotta. Il tutto rientra nei cosiddetti obiettivi climatici che si è prefissata l’Unione europea, soprattutto relativamente alla neutralità del carbonio entro il 2050. L’emendamento Ferrari I ministri europei dell’Ambiente hanno comunque approvato una proroga speciale di cinque anni per alcune“di lusso”. Si tratta di un’esenzione dagli obblighi di Co2 concessa ai produttori considerati “di nicchia”, ovvero tutti quelli che ...

