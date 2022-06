Stop alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nuovo schiaffo dall’Europa all’Italia che aveva chiesto più tempo per la transizione green per le auto inquinanti. La fumata bianca è arrivata in piena notte. I ministri Ue dell’Ambiente, riuniti a Lussemburgo, hanno trovato l’accordo per il maxi provvedimento sul clima – il cosiddetto Fit for 55 – che prevede lo Stop alla vendita di auto a benzina e diesel nel 2035 con l’obiettivo di ridurre per i nuovi veicoli le emissioni di Co2 del 100%. entro questa data, dunque, saranno fuori commercio i motori a combustione sostituiti da quelli elettrici. L’Italia insieme ad altri Paesi aveva chiesto che lo Stop alla vendita di auto a benzina e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nuovo schiaffo dall’Europa all’Italia che aveva chiesto più tempo per la transizione green per leinquinanti. La fumata bianca è arrivata in piena notte. I ministri Ue dell’Ambiente, riuniti a Lussemburgo, hanno trovato l’accordo per il maxi provvedimento sul clima – il cosiddetto Fit for 55 – che prevede lodinelcon l’obiettivo di ridurre per i nuovi veicoli le emissioni di Co2 del 100%.questa data, dunque, saranno fuori commercio i motori a combustione sostituiti da quelli elettrici. L’Italia insieme ad altri Paesi aveva chiesto che lodie ...

