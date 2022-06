Stoltenberg | La Nato affronta la maggiore sfida dalla Seconda guerra mondiale

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Il segretario generale spiega perché l'ok della Turchia all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza sia 'vantaggioso per tutti' proprio ora che la Russia è diventata 'una minaccia diretta alla ...

Il segretario generale spiega perché l'ok della Turchia all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza sia 'vantaggioso per tutti' proprio ora che la Russia è diventata 'una minaccia diretta alla ...Erdogan ha discusso per oltre quattro ore con il segretario generale della, Jens, il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier svedese Margaret Andersson. In grandissima ...Parte con i fuochi d'artificio il vertice Nato a Madrid, con l'adesione di Finlandia e Svezia ormai vicinissima ...Amineh Kakabaveh minaccia di chiedere la sfiducia al Ministro degli Esteri Ann Linde, alla quale chiede una spiegazione. “Spero che altri partiti politici chiamino Ann Linde alla commissione Affari es ...