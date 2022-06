Stellantis - Dal diesel all'elettrico: così si rinnovano gli stabilimenti di Trémery-Metz (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il più grande sito di produzione di motori diesel al centro del cambiamento: gli storici impianti di Trémery-Metz (Francia), attivi da oltre 40 anni nella manifattura di motori termici e cambi, diventano il nuovo pilastro della fabbricazione di componenti per auto ibride ed elettriche. Il gruppo Stellantis lo ha annunciato oggi: le nuove linee di produzione dedicate ai propulsori per Ev e alle trasmissioni delle vetture elettrificate sono entrate in funzione a pieno regime. Un passaggio fondamentale per aumentare la capacità produttiva della gamma elettrificata del gruppo, ma sopratutto per l'internalizzazione di diversi processi produttivi che oggi sono spesso affidati a fornitori localizzati fuori dall'Europa. Più potenti e fatti in casa. Esempio degli obiettivi ambiziosi che si sono posti i vertici di ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il più grande sito di produzione di motorial centro del cambiamento: gli storici impianti di(Francia), attivi da oltre 40 anni nella manifattura di motori termici e cambi, diventano il nuovo pilastro della fabbricazione di componenti per auto ibride ed elettriche. Il gruppolo ha annunciato oggi: le nuove linee di produzione dedicate ai propulsori per Ev e alle trasmissioni delle vetture elettrificate sono entrate in funzione a pieno regime. Un passaggio fondamentale per aumentare la capacità produttiva della gamma elettrificata del gruppo, ma sopratutto per l'internalizzazione di diversi processi produttivi che oggi sono spesso affidati a fornitori localizzati fuori dall'Europa. Più potenti e fatti in casa. Esempio degli obiettivi ambiziosi che si sono posti i vertici di ...

Pubblicità

Aringoogle : RT @robdellaseta: Ok definitivo del Consiglio europeo a stop dal 2035 ad auto alimentate con combustibili fossili. Sconfitti i (pochi) Paes… - StefaniaVentu16 : RT @robdellaseta: Ok definitivo del Consiglio europeo a stop dal 2035 ad auto alimentate con combustibili fossili. Sconfitti i (pochi) Paes… - Mauf55 : RT @robdellaseta: Ok definitivo del Consiglio europeo a stop dal 2035 ad auto alimentate con combustibili fossili. Sconfitti i (pochi) Paes… - frasantolini : RT @robdellaseta: Ok definitivo del Consiglio europeo a stop dal 2035 ad auto alimentate con combustibili fossili. Sconfitti i (pochi) Paes… - erealacci : RT @robdellaseta: Ok definitivo del Consiglio europeo a stop dal 2035 ad auto alimentate con combustibili fossili. Sconfitti i (pochi) Paes… -