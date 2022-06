Stefano De Martino raddoppia: “Scommessa da vincere”, nuovo debutto per lui (Di mercoledì 29 giugno 2022) Stefano De Martino sta vivendo un momento davvero fantastico e fioccano le belle notizie. Cosa sta capitando? Stefano De Martino (Twitter screenshot)Ormai Stefano De Martino é un volto di riferimento della Rai. Dopo il debutto l’anno scorso su Rai 2, il ballerino é stato promosso di diritto al ruolo di conduttore. Scopriamo cosa bolle in pentola per lui. L’anno scorso Stefano De Martino era titubante e un po’ intimidito prima del suo debutto in seconda serata. E invece Bar Stella é stata un bella novità, gradita dal pubblico. Per De Martino é stata un’occasione molto importante per dimostrare i suoi talenti e le sue attitudini. E pare proprio che la Scommessa sia stata vinta, ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 29 giugno 2022)Desta vivendo un momento davvero fantastico e fioccano le belle notizie. Cosa sta capitando?De(Twitter screenshot)OrmaiDeé un volto di riferimento della Rai. Dopo ill’anno scorso su Rai 2, il ballerino é stato promosso di diritto al ruolo di conduttore. Scopriamo cosa bolle in pentola per lui. L’anno scorsoDeera titubante e un po’ intimidito prima del suoin seconda serata. E invece Bar Stella é stata un bella novità, gradita dal pubblico. Per Deé stata un’occasione molto importante per dimostrare i suoi talenti e le sue attitudini. E pare proprio che lasia stata vinta, ...

Pubblicità

MuredduAngela : BOMBONIERA DELL ANNO PER IL VINCITORE MIGLIOR STELLA ?? *gruppo fantini nel mondo a Hamdan Dubai. Consegna il premio… - cesarebrogi1 : RT @comunerimini: #NotteRosa Alla ricca lista di ospiti che saranno presenti sul palco in piazzale Fellini del Tim Summer Hits, la kermess… - 361_magazine : - RegioneER : RT @comunerimini: #NotteRosa Alla ricca lista di ospiti che saranno presenti sul palco in piazzale Fellini del Tim Summer Hits, la kermess… - comunerimini : #NotteRosa Alla ricca lista di ospiti che saranno presenti sul palco in piazzale Fellini del Tim Summer Hits, la k… -