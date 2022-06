Stanotte a… Milano | Alberto Angela torna in onda a Natale

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 giugno 2022)è uno dei volti più amati di casa Rai per via del suo modo di spiegare storia e cultura ai telespettatori in maniera semplice ed avvincente. Proprio per questo, in tanti saranno felici di sapere che proprio lui sarà protagonista della prima serata di2022. Nel corso della presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione tv 2022/2023, infatti, è arrivato l'annuncio che ha svelato la messa india…il 25 dicembre 2022.su Rai 1 nella prima serata del 25 dicembre 2022 La prima serata del giorno didi quest'anno avrà come protagonista uno dei più amati della televisione di stato:. Proprio lui, infatti, tornerà a fare compagnia ...