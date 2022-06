Spongano | sessantenne trovato morto in casa Rilievi della polizia

Pubblicità

NoiNotizie : Spongano (#Lecce): sessantenne trovato morto in casa -

Noi Notizie

Una segnalazione ha allertato gli agenti. Arrivati in casa hanno trovato il corpo esanime del sessantenne. Intervento anche del reparto scientifico della polizia. Da dettagliare le cause del decesso n ...Sessantenne trovato morto in casa nel Leccese, indagini in corso = (AGI) - Lecce, 29 giu. - Un uomo è stato trovato morto in circostanza misteriose, la scorsa notte, a Spongano, in provincia di Lecce.