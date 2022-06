Spendi subito 200 euro, risparmi il 50% in bolletta | L’elettrodomestico che cambia la vita (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le bollette sono alle stelle e gli italiani non sanno come gestire al meglio queste nuove spese: gli elettrodomestici di ultima generazione arrivano in soccorso Robot lava pavimenti (Pixabay)Negli ultimi mesi i costi sulle bollette sono diventati impossibili da sostenere per tante famiglie. Il gas e l’elettricità sono aumentati all’inverosimile e utilizzare elettrodomestici fa sempre più paura. L’idea di non riuscire ad arrivare a fine mese per pagare le bollette fa sì che ogni famiglia ci pensi due volte anche solo a tenere accesa la luce di notte. Questa situazione rende tutto più difficile, ma la soluzione dov’è? Oltre all’ovvietà del ridurre i consumi, si aggiunge poi la possibilità di cambiare elettrodomestici. Se all’inizio il cambio può sembrare un diSpendio inutile di soldi, in realtà sarà un investimento a lungo termine. Dal forno, alla ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Le bollette sono alle stelle e gli italiani non sanno come gestire al meglio queste nuove spese: gli elettrodomestici di ultima generazione arrivano in soccorso Robot lava pavimenti (Pixabay)Negli ultimi mesi i costi sulle bollette sono diventati impossibili da sostenere per tante famiglie. Il gas e l’elettricità sono aumentati all’inverosimile e utilizzare elettrodomestici fa sempre più paura. L’idea di non riuscire ad arrivare a fine mese per pagare le bollette fa sì che ogni famiglia ci pensi due volte anche solo a tenere accesa la luce di notte. Questa situazione rende tutto più difficile, ma la soluzione dov’è? Oltre all’ovvietà del ridurre i consumi, si aggiunge poi la possibilità dire elettrodomestici. Se all’inizio il cambio può sembrare un dio inutile di soldi, in realtà sarà un investimento a lungo termine. Dal forno, alla ...

