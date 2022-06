Spatriati, che nella traduzione dal pugliese ha in fondo un bello schwa (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quarto carotaggio di pagina 69. Oggi abbiamo tra le ma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Quarto carotaggio di pagina 69. Oggi abbiamo tra le ma... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

MariaTe91907254 : RT @chiara_valerio: ...e insieme della conferma di un pregiudizio: in amore vince chi fugge. Ma cosa si vince, e soprattutto: che miseria v… - marcolessico : RT @scuoladellibro: Eccoci con la terza intervista che la classe del master in editoria ha realizzato coi finalisti e le finaliste del @Pre… - reading_apple : RT @scuoladellibro: Eccoci con la terza intervista che la classe del master in editoria ha realizzato coi finalisti e le finaliste del @Pre… - Pablo00152555 : RT @scuoladellibro: Eccoci con la terza intervista che la classe del master in editoria ha realizzato coi finalisti e le finaliste del @Pre… - Einaudieditore : RT @scuoladellibro: Eccoci con la terza intervista che la classe del master in editoria ha realizzato coi finalisti e le finaliste del @Pre… -