Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: SOTTOTITOLI Stoltenberg: 'Russia rappresenta minaccia a nostra sicurezza' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Stoltenberg: 'Russia rappresenta minaccia a nostra sicurezza' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Stoltenberg: 'Accordo con Turchia per adesione Finlandia e Svezia nella Nato' -

La7

AGI/Vista - "E' chiaro che la Russia rappresenta la minaccia più significativa e diretta alla nostra sicurezza. Nel concetto in corso, abbiamo affermato che la Russia è un partner strategico. Nel ...Madrid, 29 giugno 2022 "E' chiaro che la Russia rappresenta la minaccia più significativa e diretta alla nostra sicurezza. Nel concetto in corso, abbiamo affermato che la Russia è un partner ... SOTTOTITOLI Stoltenberg: "Russia rappresenta minaccia a nostra sicurezza" Finlandia e Turchia non hanno discusso l'estradizione di individui o gruppi specifici durante i negoziati a margine del vertice Nato di Madrid all'inizio della settimana. Lo ha detto il ministro de ...(Agenzia Vista) Madrid, 29 giugno 2022 "E' chiaro che la Russia rappresenta la minaccia più significativa e diretta alla nostra sicurezza. Nel concetto in corso, abbiamo affermato che la Russia è un ...