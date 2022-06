Sorpreso dai carabinieri mentre incendia rifiuti: arrestato (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 73enne è stato arrestato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, dai carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia per combustione illecita di rifiuti. L’episodio risale a ieri sera: una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata per il servizio noto come “Terra dei fuochi” nella zona Asi della città a nord di Napoli ha allertato il 112 per un incendio che si era sviluppato in una vasta area di un terreno agricolo. I militari sono intervenuti nel lotto e Sorpreso l’anziano – proprietario del terreno – mentre alimentava l’incendio di sterpaglie e di diversi rifiuti speciali. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che sono successivamente intervenuti mentre l’arrestato è stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un 73enne è statoa Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, daidella sezione radiomobile della locale compagnia per combustione illecita di. L’episodio risale a ieri sera: una pattuglia dell’Esercito Italiano impiegata per il servizio noto come “Terra dei fuochi” nella zona Asi della città a nord di Napoli ha allertato il 112 per un incendio che si era sviluppato in una vasta area di un terreno agricolo. I militari sono intervenuti nel lotto el’anziano – proprietario del terreno –alimentava l’incendio di sterpaglie e di diversispeciali. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che sono successivamente intervenutil’è stato ...

