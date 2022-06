Sonia Bruganelli diretta: “Vi svelo perchè ho tatuato il volto di Padre Pio sul braccio” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sonia Bruganelli attacca gli influencer e lo fa nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Leggo. Poi, la moglie di Paolo Bonolis conferma la sua presenza al Gf vip 7 come opinionista. Oltre ad essere la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli è anche una nota manager e personaggio televisivo italiano. L’abbiamo vista fino a pochi mesi fa al Grande fratello vip dove ha vestito i panni della opinionista e questo ruolo è stato sicuramente per lei davvero azzeccato. Si è tanto parlato di un possibile ritorno di Sonia al grande fratello vip 7 il prossimo anno. Mentre alla fine dell’edizione passata la moglie di Paolo Bonolis aveva fatto intendere di non voler proprio saperne più nulla, adesso le cose sono cambiate. Effettivamente sembrerebbe che Sonia Bruganelli ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 29 giugno 2022)attacca gli influencer e lo fa nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Leggo. Poi, la moglie di Paolo Bonolis conferma la sua presenza al Gf vip 7 come opinionista. Oltre ad essere la moglie di Paolo Bonolis,è anche una nota manager e personaggio televisivo italiano. L’abbiamo vista fino a pochi mesi fa al Grande fratello vip dove ha vestito i panni della opinionista e questo ruolo è stato sicuramente per lei davvero azzeccato. Si è tanto parlato di un possibile ritorno dial grande fratello vip 7 il prossimo anno. Mentre alla fine dell’edizione passata la moglie di Paolo Bonolis aveva fatto intendere di non voler proprio saperne più nulla, adesso le cose sono cambiate. Effettivamente sembrerebbe che...

Pubblicità

trash_italiano : ?? Sonia Bruganelli e Orietta Berti saranno le due opinioniste del #GFVIP. Si sta chiudendo in queste ore il contra… - lelee_a : RT @Giovann45786011: Come già sappiamo da qualche giorno… Sonia Bruganelli & Orietta Berti sono le due nuove opinioniste della prossima ed… - trashtvaddicted : RT @bagnotrash: a me fa molto ridere che in carica per il ruolo di opinioniste ci siano state sonia bruganelli soleil giulia de lellis e or… - ptn_my_life : RT @Giovann45786011: Come già sappiamo da qualche giorno… Sonia Bruganelli & Orietta Berti sono le due nuove opinioniste della prossima ed… - Giovann45786011 : Come già sappiamo da qualche giorno… Sonia Bruganelli & Orietta Berti sono le due nuove opinioniste della prossima… -