Solo la scuola è il futuro. Lettera (Di mercoledì 29 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Il futuro dei nostri giovani, il futuro dell’Italia passa attraverso la scuola per cui non permettiamo che essa perda la sua funzione educativa e formativa. È necessario ridarle quella linfa vitale, quella redenzione, quella speranza che deve sempre essere l’ultima a morire e per fare questo si chiede la collaborazione di tutti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Inviata da Mario Bocola - Ildei nostri giovani, ildell’Italia passa attraverso laper cui non permettiamo che essa perda la sua funzione educativa e formativa. È necessario ridarle quella linfa vitale, quella redenzione, quella speranza che deve sempre essere l’ultima a morire e per fare questo si chiede la collaborazione di tutti. L'articolo .

Pubblicità

Donato12428983 : RT @sonoioanchequi: @graziano_delrio Detto da chi con il suo partito e alleati sta distruggendo la scuola. Da un governo che non da nessuna… - capuzzo_daniele : @GiorgioR18 @CarloCalenda quindi solo perché sei straniero, anche se hai una famiglia che da 5 anni di paga la scuo… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Pnrr, Cgil: “Solo un terzo delle scuole siciliane ha ricevuto i fondi” - benjamn_boliche : RT @riotta: La cittadinanza via la scuola #iusscholae è ragionevole. Nei principali paesi EU già si accede alla cittadinanza via la nascita… - Sonovalentina_ : Oggi a scuola ho fatto veramente una figura di merda praticamente non avevo visto che non avevano finito le secondo… -