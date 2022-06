Sollevamento pesi | Cristiano Ficco | “Voglio battere Pizzolato Sono sparito per 2 anni | ne ho passate di tutti i colori”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Prima la vittoria agli Europei Youth nel 2018, poi un periodo difficile caratterizzato da diversi complicazioni, quindi il ritorno sulle scene che contano. Non si è perso d’animo, azzurro della Nazionale italiana direduce dal quarto posto nella categoria -89 kg ai Campionati Europei 2022, rassegnata andata in scena a Tirana, in Albania. Seppur con qualche problema nello strappo, l’azzurro ha sfoggiato un buono stato di forma, confermando quanto di buono fatto in Finlandia nel mese di settembre, dove conquistò l’oro agli Europei Junior di Rovaniemi (Finlandia). Un percorso dunque in crescita, segnato anche anche dal grande stimolo dettato dal continuo confronto con il gigante Nino, suo avversario diretto in categoria. Proprio la sana rivalità con ...

