Softball, Europei U22: inarrestabili azzurre! Anche Repubblica Ceca e Germania KO (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sei su sei per le magiche azzurre del Softball. Le nostre ragazze proseguono la loro striscia positiva ai Campionati Europei under 22 di Kunovice (Repubblica Ceca), superando nella terza giornata di competizioni Anche le padrone di casa per 4-1 e la Germania per 7-0. Il risultato del primo incontro non esprime a pieno quanto successo in campo, dove il dominio tricolore è stato davvero nettissimo. Le azzurre hanno messo in ghiaccio la gara nelle prime tre riprese, passando subito in vantaggio con un bunt a sorpresa di Elisa Princic sulla seconda, trovando poi ancora due punti nel terzo inning con un altro bunt valido di Tara Melassi e un lungo fuoricampo di Virginia Mambelli. Ancora più netta la disputa contro le tedesche, Anche in questo caso risolta subito al primo ...

