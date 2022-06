SNAI – Tour de France | Pogacar vuole il tris a Parigi Il trionfo dello sloveno a 1 | 65; Caruso il primo degli italiani

(Di mercoledì 29 giugno 2022) (Milano, 29 giugno 2022) - Venerdì con la cronometro di Copenaghen scatta l'edizione numero 109 della Grande Boucle: nell'antepost, dietro il campione, in carica ci sono Vingegaard e l'altroRoglic. Un azzurro ina 25. Milano, 29 giugno 2022 – L'edizione numero 109 deldeinizia dalla Danimarca. Con la cronometro di 13 chilometri di Copenaghen in programma venerdì 1° luglio parte il lungo viaggio che terminerà domenica 24 con l'arrivo a. Sulla lavagna, il favorito per la vittoria finale è il campione in carica Tadej: il(vincitore anche nel 2020) si trova a 1,65. In seconda posizione, prima dell'inizio della Grande Boucle, c'è ...

Pubblicità

Jammasrl : #Quote #Scommesse Scommesse Tour de France: Pogacar vuole il tris a Parigi. Il trionfo dello sloveno a 1,65; Caruso… - redazionerumors : Brunori Sas, ieri, venerdì 24 giugno, si è esibito all'Ippodromo Snai San Siro di Milano con il suo tour estivo che… -

Tutto pronto per l'inizio della 109esima edizione delde France , al via venerdì in Danimarca con la crono di 13 chilometri di Copenaghen. Secondo, Tadej Pogacar è il grande favorito per la vittoria finale a 1.65, mentre il secondo ...... giovedì 30 giugno, i cancelli dell'IppodromoSan Siro aprono per un grande evento serale di ... i più grandi possono invece scoprire l'Ippodromo attraverso il#scoprisansiro, un percorso ...Venerdì scatta l'edizione numero 109 della Grande Boucle, dove il trionfo dello sloveno è dato a 1,65, mentre il primo degli italiani è Caruso.Tutto pronto per l'inizio della 109esima edizione del Tour de France, al via venerdì in Danimarca. Secondo Snai, Tadej Pogacar è il grande favorito ...