Pubblicità

ilnapolionline : SKY - Napoli-Meret arriva il rinnovo. Ecco la durata del contratto - - allgoalsnapoli : ULTIM’ORA Sky - Meret-Napoli, è fatta per il rinnovo: accordo fino al 2027 #forzanapolisempre #calciomercato #meret… - DiegoRi36248589 : ULTIM'ORA SKY - #Meret rinnova con il #Napoli! - Diego31883 : ULTIM'ORA SKY - #Meret rinnova con il #Napoli! - napolista : Sky: #Meret rinnova con il Napoli fino al 2027 L’accordo per il prolungamento è andato a buon fine. La prossima st… -

SecondoSport , oltre a quello di Alexsarebbe vicino anche il rinnovo dell'attaccante classe '99. Il club azzurro ha proposto al giocatore un triennale da 500mila euro all'anno.Napoli - Il Napoli è vicino a chiudere un altro rinnovo oltre quello di. Come riportato daSport anche il classe 1999 Alessio Zerbin è pronto a firmare. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ...Non è ancora entrato nel vivo il mercato del Napoli. Lo dice Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “L’unica trattativa avanzata è quella per il rinnovo di Meret per 5 anni. Le altre operazioni sono tutte bl ...Sono tanti infatti i giocatori in scadenza di contratto e che tra 2 giorni saranno liberi di accasarsi con altre squadra. Infatti con Ospina pronto a salutare, Meret sarebbe l’unica soluzione per la p ...