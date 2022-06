Sky, Italia vs Brasile 3-2 La Partita: il ricordo dello storico match 40 anni dopo (Di mercoledì 29 giugno 2022) 5 luglio 1982: Italia e Brasile hanno regalato agli spettatori una Partita che ha ridisegnato la storia calcistica del nostro paese. Quella Partita di calcio, che solo nel venire nominata fa sognare i tifosi, è stata capace di rappresentare un popolo intero. Esperti di calcio e non, infatti, la considerano come una delle partite più grandi di tutti i tempi. Per questo motivo Sky dedicherà un serie inedita di documentari a questo evento storico. La docu-serie sarà in onda in esclusiva su Sky Documentaries dal 3 luglio alle 21.15 con tutti gli episodi, disponibili anche on demand e in streaming su NOW dalla mattina in quella data. Gli episodi saranno dedicati a quella Partita di calcio che comportò l’eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione. Courtesy Press OfficeUn ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 29 giugno 2022) 5 luglio 1982:hanno regalato agli spettatori unache ha ridisegnato la storia calcistica del nostro paese. Quelladi calcio, che solo nel venire nominata fa sognare i tifosi, è stata capace di rappresentare un popolo intero. Esperti di calcio e non, infatti, la considerano come una delle partite più grandi di tutti i tempi. Per questo motivo Sky dedicherà un serie inedita di documentari a questo evento. La docu-serie sarà in onda in esclusiva su Sky Documentaries dal 3 luglio alle 21.15 con tutti gli episodi, disponibili anche on demand e in streaming su NOW dalla mattina in quella data. Gli episodi saranno dedicati a quelladi calcio che comportò l’eliminazione della nazionale brasiliana dalla competizione. Courtesy Press OfficeUn ...

