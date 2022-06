Skateboard | World Street Rome 2022 | l’azzurra Asia Lanzi non raggiunge i quarti di finale

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Al parco del Colle Oppio antistante il Colosseo si è entrati nel vivo deling. Nelle qualificazioni femminilinon è riuscita a strappare pass per idi, nonostante una buona run iniziale. L’atleta italiana, probabilmente, ha pagato la non perfetta condizione fisica, che ha messo in dubbio la sua presenza nella capitale fino alla fine. Oradovrà iniziare a pensare al prossimo Mondiale che avrà luogo in Brasile. Domani a Roma scenderanno in pista gli uomini con i tre giovanissimi azzurri Agustin Lautaro Aquila, Giuseppe Cola e Andres Martin Gramaglia Fusconi desiderosi di fare bene in questa che per loro è la prima grande vetrina ...

Oltre 250 atleti da tutto il mondo nella suggestiva cornice del parco del Colle Oppio, all'ombra del Colosseo. Tempo di grande skateboard a Roma con la tappa di 'Street Skateboarding' con un occhio verso Parigi 2024.