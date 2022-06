Skateboard | connessione tra street art | skate e cultura giovanile | lectio magistralis di D' Agostino

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Roma, 29 giu. - (Adnkronos) - Latraart,. Domani pomeriggio (ore 18:30) alloPark di Colle Oppio, nell'ambito del Worlding in corso in questi giorni,di Roberto D', giornalista, fondatore del sito Dagospia ed esperto di arte di strada e arte contemporanea. L'evento “Shake your, cocktail & roll" è ad inviti ed aperto alla stampa. A stimolare la lezione di D'ci sarà Pierluigi Diaco. Al termine dell'incontro è previsto un dj-set: D'si esibirà alla consolle, animando lopark, tra musica e drink.