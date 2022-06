Sigfrido Ranucci: “Indagine minacce? Credo sia atto dovuto” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Sigfrido Ranucci non intende commentare l’Indagine per minacce aperta nei suoi confronti, ritenendola “un atto dovuto dopo la denuncia annunciata” dal deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, spiegano all’Adnkronos fonti vicine al giornalista. Il giornalista nell’apprendere dell’Indagine avrebbe anche sottolineato con il suo entourage che “l’autore della denuncia è lo stesso che ha reso nota una lettera anonima rivelatasi completamente falsa al vaglio dell’audit aziendale e della procura. Comunque – avrebbe concluso Ranucci con i suoi – io, a differenza di molti di quelli che mi attaccano, ho fiducia nella magistratura”. Il conduttore di ‘Report’ si sarebbe anche sfogato con i suoi collaboratori per l’assenza, “di fronte ai continui ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) –non intende commentare l’peraperta nei suoi confronti, ritenendola “undopo la denuncia annunciata” dal deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, spiegano all’Adnkronos fonti vicine al giornalista. Il giornalista nell’apprendere dell’avrebbe anche sottolineato con il suo entourage che “l’autore della denuncia è lo stesso che ha reso nota una lettera anonima rivelatasi completamente falsa al vaglio dell’audit aziendale e della procura. Comunque – avrebbe conclusocon i suoi – io, a differenza di molti di quelli che mi attaccano, ho fiducia nella magistratura”. Il conduttore di ‘Report’ si sarebbe anche sfogato con i suoi collaboratori per l’assenza, “di fronte ai continui ...

