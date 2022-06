Siccità, l'Emilia Romagna chiede l'emergenza nazionale: servono 32 milioni di aiuti (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'Emilia Romagna sarà la capofila in Italia per fronteggiare l'emergenza Siccità, in queste ore verrà firmata un'ordinanza per lo stato di emergenza nazionale. Ad annunciarlo, il presidente della ... Leggi su globalist (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'sarà la capofila in Italia per fronteggiare l', in queste ore verrà firmata un'ordinanza per lo stato di. Ad annunciarlo, il presidente della ...

