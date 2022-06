Siccità, il mare avanza nel Po: acque salmastre sino a 30 km nell'entroterra, l'Emilia chiede fondi al governo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il mare si sta mangiando il Po. La gravissima emergenza Siccità sta avendo ripercussioni inedite per il maggiore dei fiumi italiani. Il cuneo salino, che rappresenta l'avanzamento del... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ilsi sta mangiando il Po. La gravissima emergenzasta avendo ripercussioni inedite per il maggiore dei fiumi italiani. Il cuneo salino, che rappresenta l'mento del...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Resta grave l'emergenza siccità nel distretto del Po: le portate sono ancora molto basse e l'avanzamento del mare n… - Corriere : L’acqua del Po sempre più salata: il mare nel fiume per 30 chilometri - GioMelandri : Stanno accadendo cose mai successe prima in Italia, a proposito di #crisiclimatica ed #emergenzaclimatica. Il mare… - Danireport : RT @nino_pitrone: #Siccità, il mare risale dentro il #Po: cuneo salino a 30 km dal delta, quota record - AdriMCMLXI : Siccità, il mare risale dentro il Po: cuneo salino a 30 km dal delta, quota record. “Aumentano i prelievi, non si r… -