Si lancia da una finestra dell'ospedale. Il padre: "Non credo al suicidio" (Di mercoledì 29 giugno 2022) Un ragazzo di 21 anni, paziente psichiatrico, si è buttato dal secondo piano da una finestra di 20 centimetri del Maggiore di Bologna. Ma gli eventi non convincono i genitori si interrogano su cosa sia successo davvero quella notte

