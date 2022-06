Si calavano dai tetti per svaligiare appartamenti | arrestati ladri acrobati albanesi

Pubblicità

discoradioIT : Si calavano dai tetti per rubare nelle case, sgominata banda - Lombardia - - AnsaLombardia : Si calavano dai tetti per rubare nelle case, sgominata banda. Operazione Squadra Mobile Milano, arrestati quattro a… - ElioLannutti : Si calavano dai tombini e rubavano il rame nelle gallerie, tre 'talpe' bloccate a Roma - telodogratis : Si calavano dai tombini e rubavano il rame nelle gallerie, tre ‘talpe’ bloccate a Roma - sulsitodisimone : Si calavano dai tombini e rubavano il rame nelle gallerie, tre 'talpe' bloccate a Roma -

Incastrati 4 cittadini albanesi, che si recavano nei luoghi del furto con auto rubate Di: Redazione Sardegna Live Si arrampicavano sino ai tetti per poi addentrarsi negli appartamenti da svaligiare. ...Sono accusati di quattro furti in abitazione commessi con la tecnica dell'arrampicata, calandositetti per raggiungere gli appartamenti da svaligiare. Quattro uomini di origini albanesi, tra i 22 e i 37 anni, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, su disposizione ...Usavano la “tecnica dell’arrampicata”. Calandosi dai tetti, raggiungevano gli appartamenti da svaligiare. Come ricostruito dalle indagini, hanno messo a segno quattro colpi in due giorni. In due giorn ...La banda è stata arrestata a Milano. Dopo aver fatto il colpo, fuggivano a bordo di un’auto, quasi sempre la stessa, una Alfa Romeo Stelvio di colore blu, grazie alla quale sono stati identificati ...