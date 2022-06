Shakira e Piquè, altro che tradimenti: «Si sono lasciati per questioni di soldi». L’ultima indiscrezione (Di mercoledì 29 giugno 2022) La separazione tra Shakira e Piquè sta mostrando dei lati oscuri della coppia. Per 12 anni sono sembrati due perfetti innamorati, invidiati da molti, il sogno di tanti e invece dietro la loro unione pare ci fossero diverse ombre, o comunque stranezze. Prima tra tutti il fatto che fossero una coppia aperta e avessero rapporti anche con altre persone e poi alla base della loro separazione ci sarebbero questioni economiche. A raccontare i segreti della coppia ci sarebbe un ex cognato della cantante: «Dietro c’è una questione di soldi», ha fatto sapere Roberto Garcia, che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, una delle sorelle di Shakira. A “EsDiario” ha spiegato che che a far crollare definitivamente il castello siano stati i problemi economici. Piquè avrebbe ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 29 giugno 2022) La separazione trasta mostrando dei lati oscuri della coppia. Per 12 annisembrati due perfetti innamorati, invidiati da molti, il sogno di tanti e invece dietro la loro unione pare ci fossero diverse ombre, o comunque stranezze. Prima tra tutti il fatto che fossero una coppia aperta e avessero rapporti anche con altre persone e poi alla base della loro separazione ci sarebberoeconomiche. A raccontare i segreti della coppia ci sarebbe un ex cognato della cantante: «Dietro c’è una questione di», ha fatto sapere Roberto Garcia, che è stato fidanzato per otto anni con Lucila, una delle sorelle di. A “EsDiario” ha spiegato che che a far crollare definitivamente il castello siano stati i problemi economici.avrebbe ...

