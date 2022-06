Shakira dimentica il tradimento di Piqué, lato B da urlo e nuovo balletto in hot pants: che FOTO calienti! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Shakira dimentica il tradimento di Piqué, mette in mostra un lato B da urlo e un nuovo balletto in hot pants nel singolo "Don’t... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 giugno 2022)ildi, mette in mostra unB dae unin hotnel singolo "Don’t...

Pubblicità

MaSte92_ : RT @cmdotcom: #Shakira dimentica il tradimento di #Piqué, lato B da urlo e nuovo balletto in hot pants: che FOTO calienti! - sportli26181512 : Shakira dimentica il tradimento di Piqué, lato B da urlo e nuovo balletto in hot pants: che FOTO calienti!: Shakira… - cmdotcom : #Shakira dimentica il tradimento di #Piqué, lato B da urlo e nuovo balletto in hot pants: che FOTO calienti! -

Piqué, dopo Shakira lo scarica anche il Barcellona la Repubblica Shakira dimentica Piqué e pensa a Damiano dei Maneskin Le nuove voci del gossip dicono che la pop star Shakira ha un debole per Damiano David, il fontman dei Maneskin. La cantante in queste settimane sta girando pagina nella sua vita sentimentale, si sta ... Le nuove voci del gossip dicono che la pop star Shakira ha un debole per Damiano David, il fontman dei Maneskin. La cantante in queste settimane sta girando pagina nella sua vita sentimentale, si sta ...