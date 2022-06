Sgominata la banda delle "spaccate" nelle sale slot in autostrada (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Erano arrivati a usare uno scuolabus rubato per sfondare la vetrina e svuotare le macchinette del videopoker e cambiamonete: in Piemonte è stata Sgominata con tre arresti una banda che si sospetta sia responsabile di una trentina di 'spaccate' nelle sale slot sulla rete autostradale. Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Torino, grazie alle immagini di videsoorveglianza e a pedinamenti e intercettazioni, hanno identificato tre rumeni che si ritiene abbiano costituito un gruppo criminale di veri e propri 'professionisti delle spaccate'. Gli autori dei furti non si limitavano a sottrarre beni e denaro, ma, in molti casi, hanno devastato i locali e distrutto le vetrine, ... Leggi su agi (Di mercoledì 29 giugno 2022) AGI - Erano arrivati a usare uno scuolabus rubato per sfondare la vetrina e svuotare le macchinette del videopoker e cambiamonete: in Piemonte è statacon tre arresti unache si sospetta sia responsabile di una trentina di 'sulla retele. Gli investigatori della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Torino, grazie alle immagini di videsoorveglianza e a pedinamenti e intercettazioni, hanno identificato tre rumeni che si ritiene abbiano costituito un gruppo criminale di veri e propri 'professionisti'. Gli autori dei furti non si limitavano a sottrarre beni e denaro, ma, in molti casi, hanno devastato i locali e distrutto le vetrine, ...

Sgominata la banda delle 'spaccate' nelle sale slot in autostrada

AGI - Erano arrivati a usare uno scuolabus rubato per sfondare la vetrina e svuotare le macchinette del videopoker e cambiamonete: in Piemonte è stata sgominata con tre arresti una banda che si sospetta sia responsabile di una trentina di 'spaccate' nelle sale ...

Si calavano dai tetti per entrare nelle case e rubare: sgominata banda di ladri

La polizia, nel corso delle indagini, ha perquisito a bordo di un'altra auto altri tre cittadini albanesi, uno dei quali arrestato perché in casa nascondeva 70 grammi di hashish.