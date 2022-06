«Sfida alle plastiche», il progetto per il turismo sostenibile a Bergamo - Video (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ambiente Il progetto realizzato tra il 2019 e il 2022 si chiama «Sfida alle plastiche - Riduzione, riciclo, riuso: pratiche sostenibili per Bergamo e il suo aeroporto». Sviluppato dalla Cooperativa Alchimia, con il Comune di Bergamo, il Comune di Orio al Serio, la Cooperativa Sociale Ecosviluppo e il circolo Legambiente Bergamo grazie al Bando di Fondazione Cariplo. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Ambiente Ilrealizzato tra il 2019 e il 2022 si chiama «- Riduzione, riciclo, riuso: pratiche sostenibili pere il suo aeroporto». Sviluppato dalla Cooperativa Alchimia, con il Comune di, il Comune di Orio al Serio, la Cooperativa Sociale Ecosviluppo e il circolo Legambientegrazie al Bando di Fondazione Cariplo.

