Serie B: no alle seconde squadre. Il comunicato della Lega (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Lega Serie B contro le seconde squadre: «Il progetto non è né decollato né è stato funzionale alla crescita dei giovani» Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha ribadito la propria contrarietà al progetto seconde squadre. comunicato – «La Lega Serie B, fin dall’approvazione del progetto delle seconde squadre nella stagione 2018/19, si è sempre detta fermamente contraria ritenendolo nocivo per la mission sportiva della Serie BKT, quale trampolino di lancio dei giovani, sperequativo dal punto di vista economico-finanziario e certamente lesivo del regolare svolgimento del torneo cadetto, non avendo le ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) LaB contro le: «Il progetto non è né decollato né è stato funzionale alla crescita dei giovani» Attraverso il proprio sito ufficiale, laB ha ribadito la propria contrarietà al progetto– «LaB, fin dall’approvazione del progetto dellenella stagione 2018/19, si è sempre detta fermamente contraria ritenendolo nocivo per la mission sportivaBKT, quale trampolino di lancio dei giovani, sperequativo dal punto di vista economico-finanziario e certamente lesivo del regolare svolgimento del torneo cadetto, non avendo le ...

Pubblicità

matteorenzi : Oggi finisce la storia del Movimento 5 Stelle. È stata una esperienza politica che abbiamo combattuto perché second… - RaiPremium : Alle 21.20 Alessandro Gassmann è 'Un professore' 3^ puntata della serie diretta da Alessandro D'Alatri, con Claudia… - LegaDilettanti : D CLUB 2022: il 24 giugno alle ore 19:00 la premiazione in diretta su @tvdellosport - CarlDean_Wilson : Infatti, torniamo alle cose serie, @acmilan Porcodio, vi odio - entanglementart : RT @MarcoRizzoPC: I disperati uccisi alle soglie della frontiera UE di Melilla, in territorio spagnolo, sono morti di serie B. Non ne parle… -