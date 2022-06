Serena Bortone sorprende tutti in costume: la foto è boom di like (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo la chiusura estiva di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha deciso di concedersi qualche momento di relax. La conduttrice ha condiviso uno scatto sul proprio profilo Instagram, mostrandosi in una veste inedita: eccola in costume da bagno. Lo scorso 3 giugno si è chiusa la seconda stagione di Oggi è un altro … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 29 giugno 2022) Dopo la chiusura estiva di Oggi è un altro giorno,ha deciso di concedersi qualche momento di relax. La conduttrice ha condiviso uno scatto sul proprio profilo Instagram, mostrandosi in una veste inedita: eccola inda bagno. Lo scorso 3 giugno si è chiusa la seconda stagione di Oggi è un altro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

