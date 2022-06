Sentenza Usa contro l’aborto, le parlamentari bergamasche tutte: “Alle donne il diritto di decidere” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. La Corte suprema statunitense ha abolito la storica Sentenza Roe Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l’aborto negli Usa. “La Costituzione non conferisce il diritto all’aborto”, si legge nella Sentenza. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Già Texas e Missouri rendono l’aborto illegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile”. Interviene anche l’Onu: abolire il diritto ad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle donne”. Abbiamo sentito il parere delle parlamentari di Bergamo, di ogni partito. Per cercare di capire se questo trend americano può avere a ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bergamo. La Corte suprema statunitense ha abolito la storicaRoe Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzatonegli Usa. “La Costituzione non conferisce ilal”, si legge nella. La decisione è stata presa da una Corte divisa, con 6 voti a favore e 3 contrari. Ora quindi i singoli Stati saranno liberi di applicare le loro leggi in materia. Già Texas e Missouri rendonoillegale. Lo Stato di New York assicura: “Qui resta possibile”. Interviene anche l’Onu: abolire ilad abortire è “un colpo terribile ai diritti umani delle”. Abbiamo sentito il parere delledi Bergamo, di ogni partito. Per cercare di capire se questo trend americano può avere a ...

Pubblicità

elio_vito : Fiero di non essere più nello stesso schieramento di Pillon che esulta per la sentenza contro l’aborto della Corte Suprema USA! - marcocappato : +++ FLASH +++ Usa, abolita storica sentenza aborto +++ (ANSA) Anche da una brutta notizia si può trarre forza per… - emmabonino : I diritti non sono scritti nelle tavole della legge: se non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e no… - GeMa7799 : Monsignor Viganò dopo la sentenza della CC Usa...il pampero tace vergognosamente... - salvocchiuto : Corte Suprema Usa ottima sentenza: l'aborto non può e non deve essere MAI un diritto, ma può rappresentare solo una… -