Se ne va Milan | qui crolla tutto | terremoto rossonero | chi molla il club

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 giugno 2022) La resa dei conti, tra Paolo Maldini e il, è ormai questione di ore. Domani, dopo, scadrà il contratto del direttore tecnico, come quello del direttore sportivo Ricky Massara. Una situazione paradossale se si pensa che poco più di un mese fa, per la precisione il 22 maggio, ilfesteggiava il diciannovesimo scudetto della sua storia a Reggio Emilia, ma nemmeno così inimmaginabile guardando al rapporto, non certo idilliaco, tra lo stesso Maldini ed Elliott. Che, nonostante abbia firmato il passaggio di consegne a RedBird, resta ben presente nella vita deldi via Aldo Rossi. Una svolta clamorosa, con l'addio dei due dirigenti, pare comunque poco probabile (ma, a questo punto, non si può escludere nulla) e lo scenario più plausibile rimane quello del rinnovo di contratto, ...