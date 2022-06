“Scusaci | tuo padre è morto per salvare i nostri bambini” | il messaggio alla figlia di Bruno Padovani

(Di mercoledì 29 giugno 2022) “Ti dobbiamo dire grazie e scusa…Grazie, perché se isono vivi è solo merito di tuo papà. Scusa, perché purtroppo lui ha dato la sua vita per proteggere quelle deipiccoli”: è il commoventedelle madri dei quattro cuginettidi, 82enne di Nogara stroncato da un infarto per lo sforzo con il quale ha tirato via dal mare un gruppetto di bagnanti marocchini presso il Lido Adriano, nel Ravennate. Si trovava nella località balneare per trascorrere una settimana di vacanza insieme a suaPaola. “Se sono vivi – mi hanno sussurrato in lacrime – è solo grazie a lui”, dice la donna. Suonon si è lasciato intimorire dalle onde alte e dalle bandiere rosse che ...

