Scuola media per ciechi di Milano ricerca docenti, scadenza domande 6 luglio (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avviso di selezione, riservato al personale docente non di ruolo, per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato volti a coprire posti che dovessero rendersi disponibili presso la Scuola media statale per ciechi di via Vivaio per svolgere l’attività di insegnamento per l’anno scolastico 2022/23. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 29 giugno 2022) Avviso di selezione, riservato al personale docente non di ruolo, per la sottoscrizione di contratti a tempo determinato volti a coprire posti che dovessero rendersi disponibili presso lastatale perdi via Vivaio per svolgere l’attività di insegnamento per l’anno scolastico 2022/23. L'articolo .

Pubblicità

Fab3Ros : @lafarmacienne @ParcodiGiacomo Demente, non hai ancora capito che il vaccino non è uno scudo magnetico che tiene a… - duccio80 : Foto appena pubblicata @ Scuola media Ada Negri - varesenews : Quando la scuola e il sostegno funzionano: due mamme ringraziano la media di - RadioCusano : #SimonaBitassi, professoressa di Letteratura in una scuola media di Modena, è intervenuta nella trasmissione 'Fin q… - Gilles2717 : @fillocappi11 @giulicitte52 @OGiannino Possono avere anche la licenZa elementare, media, di scuola superiore o laur… -