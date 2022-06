Scomparso in bici su Monti Sibillini | trovato morto

(Di mercoledì 29 giugno 2022) È stato riil corpo senza vita del 47enneda ieri sui. Di Michele Sensini, guida ciclo escursionista, si erano perse le tracce da 24 ore dopo che era uscito intorno alle 16.30 incletta in direzione del Lago di Fiastra, in provincia di Macerata. Sono in corso in questo momento le operazioni di recupero del corpo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

CronacheMc : FIASTRA - Il corpo rinvenuto in fondo ad un canalone. Era scomparso ieri pomeriggio quando era uscito per fare un g… -

Ieri pomeriggio è scomparso dalle 16,30 quando era uscito per fare un giro in bicicletta. Le speranze sono rimaste vive per tutta la giornata di oggi, poiché Sensini era un'esperta guida escursionistica, con una maglia scura e con il casco da bicicletta. Le ricerche sono in corso. I familiari lanciano un appello. (ANSA) - FIASTRA, 29 GIU - E' stato trovato morto in serata in fondo ad un canalone a San Lorenzo al lago, nel territorio di Fiastra