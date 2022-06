Scomparsa Mimì Manzo, nuove ricerche a Prata di Principato Ultra (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPrata di Principato Ultra (AV) – Nuovi sviluppi sulla Scomparsa di Mimì Manzo. Nelle scorse ore sono ricominciate le ricerche da parte dei Carabinieri della sezione operativa di Avellino. Quest’ultimi hanno fatto tappa a Prata di Principato Ultra, luogo in cui dal gennaio del 2021 è scomparso Manzo. Delineate alcuni luoghi, in particolare quelle dove sarebbe stato visto per l’ultima il 69enne. Nella mattinata i Carabinieri hanno delineato la stazione di Prata e poi la Basilica dell’Annunziata. nuove ricerche sono attese nelle prossime ore o giorni. ricerche avviate dopo che sarebbero emersi nuovi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodi(AV) – Nuovi sviluppi sulladi. Nelle scorse ore sono ricominciate leda parte dei Carabinieri della sezione operativa di Avellino. Quest’ultimi hanno fatto tappa adi, luogo in cui dal gennaio del 2021 è scomparso. Delineate alcuni luoghi, in particolare quelle dove sarebbe stato visto per l’ultima il 69enne. Nella mattinata i Carabinieri hanno delineato la stazione die poi la Basilica dell’Annunziata.sono attese nelle prossime ore o giorni.avviate dopo che sarebbero emersi nuovi ...

