Sclerodermia | che cos' è | quali sintomi crea e quali sono gli indirizzi specializzati per la cura

Pubblicità

GILS_ODV : Domani 29 giugno si celebra la Giornata Mondiale della Sclerodermia per sensibilizzare l'opinione pubblica su quest… - MOTORESANITA : Miriam Fusco, Referente Associazione GILS Lotta alla Sclerodermia, Torino 'Il nostro obbiettivo è di riuscire ad ai… -

In occasione della giornata mondiale dellacade il 29 giugno, la preziosa associazione "Gils" lancia in allegato un'informativa interessante a riguardo: preziosa è la sua attività in ...Per questo laè correlata ad alterazione della qualità della vita sia come benessere complessivodal punto di vista estetico. I colleghi del PDTA, in particolare quelli della ...Ricorre oggi, 29 giugno, la Giornata mondiale della sclerodermia. Istituita per la prima volta nel 2009, questa giornata mira a sensibilizzare l'intera popolazione, compresa la comunità medica, in rel ...Anche quest’anno la Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, diretta dal prof. Carlo Salvarani (foto) e la Associazione dei Malati Regione Emilia Romgana (AMRER) organizzano un ...