(Di mercoledì 29 giugno 2022) Ciclismo Venerdì a Copenaghen il cronoprologo che assegnerà la prima maglia gialla. Grande favorito l’Italiano Ganna, ma per il successo finale a Parigi i pronostici convergono tutti sullo sloveno vincitore delle ultime due edizioni.unico bergamasco al via: «Punto a fare bene, già a partire dalla prima cronometro, visto il secondo posto ai Campionati italiani. Il mio obiettivo è vincere una, ma ci vorrà un po’ di fortuna».

Pubblicità

webecodibergamo : Cattaneo unico bergamasco al via: «Punto a fare bene, già a partire dalla prima cronometro, visto il secondo posto… - MasterblogBo : Fonte: - RiccardoMarra : 1964, Ringo Starr scatta una foto: alcuni studenti marinano la scuola per vedere i Beatles nel primo tour negli Usa… -

L'Eco di Bergamo

Senza il colombiano avrà un ruolo più importante nella Ineos e sulle grandi salite del, e ce ...forte in salita, si difende a crono, la sua condizione sembra buona e può avere una occasione ...S cat ta venerdì martedì da Copenaghen, con un prologo a cronometro individuale di 13,2 km, l'edizione numero 109 delde France, la più antica e prestigiosa corsa a teppe del mondo. Saranno tre le tappe in terra danese, prima dell'approdo sul suolo francese dove la corsa seguirà un tracciato abbastanza insolito: ... Scatta il Tour: Pogacar da battere, Cattaneo vuole una tappa Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...(Milano, 29 giugno 2022) – Venerdì con la cronometro di Copenaghen scatta l’edizione numero 109 della Grande Boucle: nell’antepost, dietro il campione, in carica ci sono Vingegaard e l’altro sloveno R ...