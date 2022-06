Santi Pietro e Paolo a Roma, negozi e centri commerciali aperti o chiusi oggi? Tutti gli orari (Di mercoledì 29 giugno 2022) Supermercati, negozi di vicinato, grandi centri commerciali aperti o chiusi oggi nella Capitale? La domanda potrebbe suonare un po’ strana perché è mercoledì e normalmente le attività hanno le saracinesche alzate. Eppure, oggi a Roma è festa patronale: si festeggiano i Santi Pietro e Paolo, quindi porsi una domanda del genere è lecito, considerando che la maggior parte degli uffici e delle aziende chiuderanno. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà, quali saranno i supermercati e centri commerciali che apriranno ugualmente e quali no. I supermercati oggi a Roma restano aperti Sempre salvo cambiamenti, il 29 giugno i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Supermercati,di vicinato, grandinella Capitale? La domanda potrebbe suonare un po’ strana perché è mercoledì e normalmente le attività hanno le saracinesche alzate. Eppure,è festa patronale: si festeggiano i, quindi porsi una domanda del genere è lecito, considerando che la maggior parte degli uffici e delle aziende chiuderanno. Ma vediamo, nel dettaglio, cosa accadrà, quali saranno i supermercati eche apriranno ugualmente e quali no. I supermercatirestanoSempre salvo cambiamenti, il 29 giugno i ...

