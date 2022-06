Santi Pietro e Paolo a Roma, la messa di Papa Francesco mercoledì 29 giugno 2022: a che ora e dove vederla (in diretta tv e streaming) (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giorno tanto atteso dai Romani è arrivato: oggi nella Capitale è festa. Sì, perché a Roma si festeggiano i Santi Patroni, cioè gli apostoli Pietro e Paolo. Tra strade chiuse, bus che dovranno deviare il loro normale percorso e disagi per i cittadini, sono tanti gli eventi in programma, tra questi la cerimonia tradizionale di Papa Francesco in Piazza San Pietro. Ma vediamo come e dove i fedeli potranno seguire la Santa messa, anche in diretta tv o streaming. Orario e canale per seguire la messa di Papa Francesco di oggi Papa Francesco questa mattina, intorno alle 9.30, celebrerà nella Cappella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 giugno 2022) Il giorno tanto atteso daini è arrivato: oggi nella Capitale è festa. Sì, perché asi festeggiano iPatroni, cioè gli apostoli. Tra strade chiuse, bus che dovranno deviare il loro normale percorso e disagi per i cittadini, sono tanti gli eventi in programma, tra questi la cerimonia tradizionale diin Piazza San. Ma vediamo come ei fedeli potranno seguire la Santa, anche intv o. Orario e canale per seguire ladidi oggiquesta mattina, intorno alle 9.30, celebrerà nella Cappella ...

