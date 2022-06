Salvini “La sinistra vuole fare saltare il Governo” (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra evidente la volontà della sinistra di far saltare il Governo”. Il leader della Lega Matteo Salvini ha concluso con queste parole, sottolineate dagli applausi dei deputati del partito, la riunione con i parlamentari convocata per fare il punto della situazione. “Mentre noi in Senato stavamo approvando l'equo compenso, alla Camera Pd e 5Stelle hanno imposto ius soli mascherato e droga libera”, ha aggiunto Salvini. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Mi sembra evidente la volontà delladi faril”. Il leader della Lega Matteoha concluso con queste parole, sottolineate dagli applausi dei deputati del partito, la riunione con i parlamentari convocata peril punto della situazione. “Mentre noi in Senato stavamo approvando l'equo compenso, alla Camera Pd e 5Stelle hanno imposto ius soli mascherato e droga libera”, ha aggiunto. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

